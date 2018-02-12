Заявочный комитет «Экспо-2025» остался без замдиректора: Тото Дарч ушел по семейным обстоятельствам

Тото Дарч, занявший в 2017 году пост замдиректора заявочного комитета «Экспо-2025», покинул свой пост по семейным обстоятельствам. Как пояснили в комитете, его уход был ожидаем и сейчас идет поиск замены, пока должность остается вакантной.

Напомним, Тото Дарч (Татевос Дарчинянц, ранее выступавший в клубах как DJ Тото) осенью 2017 года стал заместителем директора автономной некоммерческой организации «Заявочный комитет «Экспо-2025». Именно он должен был стать одной из ключевых фигур в продвижении Екатеринбурга за рубежом. Ранее Дарч занимался аналогичной работой при организации Олимпиады в Сочи в 2014 году.

Однако на своем посту Тото Дарч пробыл недолго. Как стало известно «Новому Дню», замдиректора ушел с должности по семейным обстоятельствам. В мэрии Екатеринбурга сообщили, что его уход был ожидаемым и не стал внезапным шагом. Сейчас АНО «Заявочный комитет» ищет замену, решение будет приниматься в Москве.

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

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