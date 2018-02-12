«Фасадная реформа» продолжается: в мэрию подано 1311 заявок

В Екатеринбурге продолжается т.н. фасадная реформа, согласно которой жители многоквартирных домов обязаны привести здания к некоему стилевому единообразию – сделать одинаковым остекление окон и балконов, козырьков, вывесок, и так далее. Только тогда можно получить паспорт фасадов, который должен иметь каждый МКД. Затраты ложатся, в основном, на плечи собственников квартир, так как по Жилищному кодексу РФ они же и несут бремя содержания общедомового имущества, к которому относится и внешняя сторона жилого здания.

Как сообщили «Новому Дню» в администрации Екатеринбурга к настоящему времени в городе было подано 1311 заявок на утверждение паспортов фасадов. Согласовано – 418 паспортов. В ближайшее время по данному вопросу пройдет коллегия в мэрии, после чего чиновники обещают дать более детальную информацию. Напомним, прошлым летом администрация Екатеринбурга активизировала работу по паспортизации фасадов, чтобы не дать собственникам жилья «безнаказанно и своевольно что угодно делать».

«Мы определили для себя, что с этого момента мы должны выстраивать отношения с собственниками, выстраивать правовые схемы, регулировать этот процесс. Безнаказанность непозволительна. Поэтому первое – мы закрепили через думу в правилах благоустройства архитектурный облик. Затем закрепили регламент согласования архитектурного облика через паспорта фасадов. Каждое здание в городе должно иметь такой паспорт. Никто не говорит, что кондиционеры нельзя, они должны быть в определенной системе, чтобы не уродовать архитектуру, созданную мастерами. Каждый собственник сейчас на свое усмотрение куда-то устанавливает блок кондиционера – это разваливает архитектуру, город превращается в хаос. Наша задача упорядочить эту систему. То же самое с остеклением балконов. Например, есть здание, все балконы единообразные, но висят три скворечника – остекленные и зашитые на свое усмотрение. Это уродует город, фасады и архитектуру в целом», – ранее говорил в интервью «Новому Дню» главный художник Екатеринбурга Дмитрий Фогель.

Екатеринбург, служба информации

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