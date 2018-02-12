В Екатеринбурге вынесен приговор двум участникам ОПГ, грабившим предпринимателей

Октябрьский районный суд Екатеринбурга вынес приговор двум участникам организованной преступной группы, которые на протяжении трех лет терроризировали предпринимателей на территории двух регионов – Тюменской и Свердловской областей.

Как сообщили в пресс-службе Генпрокуратуры по УрФО, в августе-сентябре 2015 года один из подсудимых готовил нападение на жительницу Ревды, которая занималась продажей ювелирных изделий. Мужчина вместе с соучастниками планировал украсть украшения, но не смог довести дело до конца. В местах планируемого разбоя предпринимательница была в окружении знакомых, которые могли дать отпор нападавшим.

Также было установлено, что второй обвиняемый по этому делу и другие участники ОПГ в сентябре 2015 года напали на работника екатеринбургской фирмы по закупке лома черного металла. Сообщники похитили у него деньги предприятия и личные вещи на общую сумму свыше 10 миллионов рублей.

В зависимости от роли каждого в преступлениях, мужчины признаны виновными по ч. 3 ст. 161 УК РФ «Грабеж, совершенный с применением насилия, не опасного для жизни и здоровья, организованной группой, в особо крупном размере» и ч. 1 ст. 30, п. «а» ч. 4 ст. 162 УК РФ «Приготовление к разбойному нападению, совершенному с угрозой применения насилия, опасного для жизни и здоровья, с применением оружия, организованной группой». Каждому из них назначено наказание в виде 7 лет лишения свободы в исправительной колонии строгого режима.

Уголовные дела в отношении еще шестерых участников ОПГ выделены в отдельное производство. Их будут судить Центральный районный суд Тюмени и Приволжский окружной военный суд.

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

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