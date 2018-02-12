В соцсетях стали торговать монетами Банка России с портретами погибших хоккеистов «Локомотива» (ФОТО)

В социальных сетях активизировались дельцы, которые с помощью полимерных наклеек обычные монеты «превращают» в коллекционные, продавая их не по номиналу, а значительно дороже. Пользователи «ВКонтакте» обратили внимание на группу, где торгуют такими монетами с изображениями игроков хоккейного клуба «Локомотив» – погибших в авиакатастрофе в сентябре 2011 года. За 30 монет номиналом 2 рубля просят 990 рублей, за то же количество монет номиналом 10 рублей просят 3990 руб.

Продавец уверяет, что монеты – платежеспособны, однако в ЦБ РФ усомнились в законности действий предпринимателя. «Поскольку монеты с изображениями игроков хоккейной команды «Локомотив» (сезон 2011/2012) не выпускались Банком России в обозначенном на сайте продавца виде, продавец не вправе выставлять на продажу указанные монеты как оригинальные монеты Банка России, вводя потребителей в заблуждение относительно существенных свойств и качеств товара», – сообщили «Новому Дню» в пресс-службе ЦБ.

Екатеринбург, служба информации

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