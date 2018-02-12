УГМК получит льготы от правительства области

Сегодня комитет по бюджету, финансам и налогам заксобрания Свердловской области рассмотрел в первом чтении законопроект о налоговых льготах для гостиниц. Предлагается установить для них ставку налога на имущество в размере 0,5%.

Как рассказал на заседании министр экономики региона Александр Ковальчик, сумма выпадающих доходов при этом составит 34 млн рублей в год и позволит привлечь более 2 млрд рублей инвестиций. Обязательным условием получения льготы станет объем вложенных в гостиницу средств – не менее 1 млрд рублей.

По словам министра, этим требованиям соответствует вторая очередь отеля Hyatt и башня «Исеть». Напомним, оба эти проекта реализует УГМК. Строительством первого занимается сербско-итальянская Tradeunique Holding, но работы финансирует холдинг Андрея Козицына, небоскреб же построен собственными силами медников.

Екатеринбург, служба информации

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