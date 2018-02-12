Екатеринбурженка взыскала с Nord Wind 30 тысяч за задержку рейса

Жительница Екатеринбурга взыскала с авиакомпании Nord Wind 30 тысяч рублей за задержку рейса из Туниса в Москву, из-за чего пассажирка опоздала на пересадку на рейс в Кольцово. Изначально женщина планировала получить через суд 100 тысяч, но суд удовлетворил иск лишь частично.

Как сообщает пресс-служба Свердловского областного суда, с иском о взыскании с авиакомпании 100 тысяч рублей в качестве компенсации за сорванный рейс екатеринбурженка обратилась в Октябрьский суд. Nord Wind задержала вылет из Хаммамета (Тунис) в Москву, из-за чего Елена опоздала на дальнейший стыковочный рейс в Екатеринбург. В результате девушка провела в аэропорту 13 часов. Кроме времени пассажир потеряла еще и деньги, ей пришлось вновь приобретать билет за свой счет, так как предыдущий билет из Москвы до Екатеринбурга был невозвратным.

«В исковом заявлении Елена просила взыскать с ответчика ООО «Северный Ветер» убытки. За приобретение нового авиабилета 9800 рублей, штраф за задержку рейса в размере 24375 рублей, неустойку в размере 24990 рублей за отказ в урегулировании спора в досудебном порядке, компенсацию морального вреда в размере 30000 рублей, почтовые расходы и штраф за неудовлетворение требований потребителя в размере 50% от суммы, присужденной судом», – сообщает пресс-служба суда.

Октябрьский районный суд Екатеринбурга иск удовлетворил частично, постановив взыскать с авиакомпании около 30 тысяч рублей, включая стоимость билета, штраф за задержку рейса 312 рублей, неустойку в размере 9 800 рублей, компенсацию морального вреда в размере 5 000 рублей и штраф за неудовлетворение требований потребителя в размере 12 456 рублей.

Перевозчик Nord Wind подала апелляционную жалобу в Свердловский областной суд, заявив, что его вины в задержке рейса нет. Но Свердловский областной суд оставил решение суда первой инстанции без изменения. Решение вступило в законную силу.

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

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