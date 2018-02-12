На Урале машины стали на 20% чаще выходить в интернет

Количество умной техники, которая имеет доступ в интернет, в регионах УрФО выросло на 20%. Такие данные приводит пресс-служба «МегаФона» со ссылкой на исследование аналитиков компании. Ежедневно 150 «умных» машин начинают «серфить» в Сети, причем обгоняя людей по количеству выкачанных гигабайтов.

«Всего за год общий интернет-трафик, потребляемый в M2M-оборудовании, вырос в 2 раза, а передача данных в 4G увеличилась сразу в 13 раз. Самыми «общительными» в сети LTE стали устройства видеонаблюдения. В передаче данных по сети их догоняют платежные терминалы и банкоматы, на третьем месте – устройства системы безопасности и датчики в энергетике», – говорят в «МегаФоне».

Зачастую представители бизнеса подключают устройства к интернету, чтобы контролировать автопарки или проводить мониторинг работоспособности техники. «Сегодня уже каждая четвертая SIM-карта уральского бизнес-рынка работает в умной технике для обмена данных. Так бизнес может автоматизировать ключевые процессы. SIM-карты для передачи данных между машинами в нашем регионе особенно активно подключают компании малого и среднего бизнеса. Мы готовы «с нуля» развернуть систему интернета вещей на предприятиях любого размера и сферы деятельности, будь то логистика, энергетика, транспорт или производство», – отметила директор по развитию корпоративного бизнеса «МегаФона» на Урале Инна Смирнова.

Согласно исследованию независимого агентства IKS-Consulting, M2M-платформа «МегаФона» в сравнении с другими решениями операторов связи в России показала наилучшие результаты.

Екатеринбург, служба информации

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