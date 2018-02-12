На руинах военного городка в Нижнем Тагиле построят ФОК

Власти Свердловской области решили передать принадлежащий им имущественный комплекс военного городка № 36 в Нижнем Тагиле в собственность города.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», сегодня это решение одобрили депутаты из комитета по законодательству. И.о. министра по управлению госимуществом Сергей Зырянов рассказал, что в 2012 году Министерство обороны отказалось от своего городка из 16 зданий стоимостью 70 млн рублей. Комплекс был отдан на правах хозяйственного ведения БТИ. Но, как заявил депутат Владимир Никитин, БТИ было выбрано только потому, что согласилось поставить там охрану. «А то бы его уже давно полностью сожгли», – добавил он. По словам Зырянова, сейчас бывший военный городок, содержание которого обходится БТИ в 32 тысячи рублей в месяц, никак не используется: просто стоит и разрушается. Глава Нижнего Тагила Сергей Носов неоднократно обращался к губернатору с просьбой передать эту недвижимость и землю под ней городу. В планах главы – снести старые здания и построить на их месте ФОК с бассейном и ледовой ареной. Прежде добиться согласия области ему не удавалось.

Депутаты идею поддержали. Впрочем, Владимир Никитин выразил уверенность, что денег на проект у Тагила все равно не хватит, и его представители обязательно придут за ними к областным властям.

Нижний Тагил, Евгения Вирачева

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