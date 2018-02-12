В Екатеринбурге эпидпорог ОРВИ превышен уже почти на 26%

В Свердловской области растет число заболевших ОРВИ. На прошлой неделе было зарегистрировано больше 30 тысяч новых простуженных. Показатель заболеваемости – 75,8 на 10 тысяч населения, эпидпорог в регионе превышен на 6,1%. Куда хуже ситуация в Екатеринбурге. Примерно половина от всех заболевших в Свердловской области – это жители регионального центра, на екатеринбуржцев приходится 14,7 тысячи случаев ОРВИ. Показатель заболеваемости – 99,4 на 10 тысяч населения, эпидпорог превышен на 25,9%.

В области закрыты полностью восемь детсадов и три школы, также на карантин ушли 136 групп в 106 ДОУ и 91 класс в 28 школах.

«В рамках «дозорного» и «диагностического» лабораторного мониторинга в области за неделю обследовано 56 человек, выделены вирусы негриппозной этиологии (риновирус, РС вирус, коронавирус и др.), а также вирусы гриппа В. За прошедшую неделю (с 5 по 11 февраля) зарегистрировано 643 случая пневмоний, показатель заболеваемости составил 15,40 на 100 тысяч населения, что выше уровня прошлой недели на 8,8% и ниже среднемноголетних данных на 23,4% Чаще всего болеют взрослые», – сообщили в пресс-службе управления Роспотребнадзора по Свердловской области.

Екатеринбург, служба информации

Екатеринбург. Другие новости 12.02.18

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