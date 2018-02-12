Уральский коммерсант рассказал о новом способе обмана ФАС

Предприниматель из Екатеринбурга попытался опротестовать результаты сомнительного тендера в ФАС и обнаружил, что его заявление об этом было отозвано, а подпись подделана. Это новая коррупционная схема, считает коммерсант.

Леонид Стариков, владелец компании, продающей системы видеонаблюдения, рассказал в фейсбуке о результатах собственного расследования, которое провел после неудачной попытки заявиться в январе этого года на крупный тендер в 19 миллионов рублей. Заказчик, федеральное казенное предприятие «Бийский олеумный завод», искал подрядчика на установку системы безопасности. В итоге из девяти претендентов восемь не были допущены к торгам, а девятый выиграл контракт по максимальной цене.

Леонид Стариков объясняет случившееся сговором между заказчиком и исполнителем: «Допустим, вы получили 10 заявок на участие в торгах. На этапе рассмотрения заявок вы по беспределу отклоняете 9 из 10. И объявляете о том, что тендер выиграла вот эта вот компания по максимальной цене, потому что все остальные предложили не то. После этого люди, которых вы отклонили, начинают возмущаться, кто-то просто скажет: ну всё понятно, а скажем, 3 из 9 отклоненных напишут жалобы в ФАС. Теперь происходит самое интересное. Если те, кто подал жалобы, находятся в вашем регионе, то вы решаете с ними вопрос, кого на личных отношениях, кого берете на субподряд на эти же работы, а кому и просто денег налом. А вот если жалобщик находится в другом регионе, то вы делаете вот эту изящную комбинацию:

1. Вы составляете письмо в свободной форме о том, что хотите отозвать свою жалобу из ФАС, находите в открытых источниках фамилию директора конторы, от имени которой была подана жалоба, расписываетесь за него.

2. Находите курьера и отправляете его в ФАС с этим письмом.

3. ФАС принимает это письмо, потому что у них нет полномочий проверять подлинность таких документов».

Именно жертвой этой «схемы», и стала, по мнению Леонида, его компания. Предприниматель хотел обратиться с жалобой в прокуратуру, но получил разъяснения, что состава преступления в подделке подписи в его случае, скорее всего, не найдут.

«Я понимаю, что не так много людей, которым было выгодно отозвать мою жалобу. Очевидный выгодоприобретатель – выигравшая компания ООО «Спецстройинжиниринг». Либо военный завод – заказчик. Но доказать это не могу... Ну, и так выходит, что по закону бороться дальше у меня инструментов нет», – прокомментировал ситуацию РИА «Новый День» Леонид.

Его позицию частично разделяет эксперт в сфере госзакупок, региональный координатор «Трансперенси Интернешнл – Россия» Екатерина Петрова. Она сообщила агентству, что поддельные заявления об отзыве жалоб – не ноу-хау и активно практикуются в России. Причем метод действительно эффективен: «Если контракт уже заключен, шансов на удовлетворение повторной жалобы в ФАС мало. Рассмотрят, откажут. У коммерсанта остается возможность доказать в суде неправомерность отзыва первой жалобы и опротестовать тендер в целом. Но подобных случаев немного», – заключила Петрова.

Екатеринбург, Антон Гуськов, служба информации РИА «Новый День»

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