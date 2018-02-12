В Академическом открылось современное почтовое отделение с зоной самообслуживания

В Академическом сегодня открыли почтовое отделение нового формата. Это отделение станет вторым и по площади, и по мощности после Главпочтамта, расположенного в центре Екатеринбурга. В нем представлены все самые современные сервисы, включая терминалы самообслуживания и зону 24/7.

В церемонии открытия принимали участие губернатор региона Евгений Куйвашев, директор свердловского филиала «Почты России» Дмитрий Киселев, руководители «РСГ-Академическое». Новое отделение располагается на проспекте Академика Сахарова, 78, и будет работать с 8 утра до 20 часов вечера. По словам Дмитрия Киселева, это отделение станет вторым и по площади, и по мощности после Главпочтамта, расположенного в центре Екатеринбурге.

«Отделение, которое мы открываем, будет очень востребованным. Академический быстро заселяется новыми жителями, и потребность в почтовых услугах здесь высока. В этом отделении мы ежедневно будем выдавать не менее 1,2 тысячи отправлений. Здесь внедрены самые новые почтовые технологии. Кроме того, на втором этаже здания нами создан учебно-методический центр, где будут проходить обучение все новые операторы Екатеринбурга», – цитирует Киселева департамент информполитики губернатора Свердловской области.

Добавим, что в феврале и марте в регионе будет открыто еще 13 отделений «Почты будущего».

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

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