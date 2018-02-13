В Екатеринбурге за вечер сгорели несколько частных домов в соседних садах (ФОТО)

В Екатеринбурге накануне поздно вечером пожарные тушили три крупных возгорания в соседних коллективных садах. Огнем были охвачены шесть домов и надворные постройки.

Сообщение о первом пожаре поступило около семи часов вечера, загорелся двухэтажный частный дом в коллективном саду «Энергетик-2» на 8 км Московского тракта. Как рассказали в пресс-службе ГУ МЧС по Свердловской области, на площади 100 кв. м повреждены деревянные перекрытия, перегородки, внутренняя отделка мансардного этажа и кровля садового дома.

Огонь локализовать удалось к 19:40, в 20:15 было ликвидировано открытое горение, до 23:57 пожарные разбирали сгоревшие конструкции.

Сообщение о втором пожаре поступило еще до того, как спасатели закончили работать в «Энергетике-2». В 21:42 пожарным сообщили о пожаре в коллективном саду «Солнечный», Московский тракт, 19. По информации МЧС, на площади 120 кв. м сгорели деревянные надворные постройки и два садовых дома. На локализацию возгорания ушел почти час, к 23:13 ликвидировали открытое горение, разбором сгоревших конструкций пожарные занимались до 5 часов утра.

По информации службы спасения «Сова», этим же вечером загорелись дома в садах «Хрустальный», это неподалеку от «Солнечного». Здесь сгорели три частных дома и надворные постройки, огнем было охвачено 200 квадратных метров.

Екатеринбург, служба информации

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