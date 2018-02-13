Свердловская область получит полмиллиарда на ремонт дорог

Председатель правительства России Дмитрий Медведев подписал распоряжение о выделении регионам субсидий на ремонт дорог. Для Свердловской области финансирование составит 575 млн рублей.

Согласно распоряжению, средства выделяются 30 регионам в общем объеме 17,05 млрд рублей на развитие автомобильных дорог регионального, межмуниципального и местного значения.

Свердловская область получает трансферт «в целях достижения целевых показателей региональных программ, предусматривающих осуществление крупных особо важных для социально-экономического развития Российской Федерации проектов». Субсидии на эти же цели получат также Чечня, Воронежская область, Амурская область, Камчатка и ряд других регионов. Транши составят от 850 до 100 млн рублей.

Несколько регионов, попавших в этот список, получат также финансирование на ремонт дорог по государственно-частному партнерству и на ремонт уникальных дорожных сооружений. Добавим, из регионов УрФО в этот список распределения средств попала только Свердловская область.

Екатеринбург, служба информации

Екатеринбург. Другие новости 13.02.18

Алапаевцам продлили срок получения компенсации за забитых из-за туберкулеза коров. / Улицы возле Центрального стадиона закрыли для автомобилистов (ФОТО, СХЕМА). / В Екатеринбурге за вечер сгорели несколько частных домов в соседних садах (ФОТО). Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2018, РИА «Новый День»