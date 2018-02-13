В Екатеринбурге будут судить автохама, жестко избившего водителя

В Екатеринбурге будут судить автохама, который серьезно избил водителя за место на дороге.

Конфликт произошел 6 марта прошлого года около 6 часов вечера на улице Комсомольской. По версии следствия, мужчине чем-то помешал на дороге автомобиль «Дэу Нексия», он вышел из своего авто, открыл дверь «Нексии», ударил водителя сначала кулаком в лицо, а затем дважды ногой по лицу. После этого автохам вытащил жертву из машины и продолжил запинывать водителя на проезжей части. Водитель «Нексии» в итоге получил перелом челюсти и кровоподтеки, экспертиза расценила это как вред здоровью средней тяжести.

Как рассказали сегодня в пресс-службе прокуратуры по Свердловской области, автохама будут судить по ч. 1 ст. 112 УК РФ «Умышленное причинение вреда здоровью средней тяжести». Уголовное дело направлено мировому судье судебного участка № 2 Кировского судебного района Екатеринбурга для рассмотрения по существу. Санкция статьи за указанное преступление предусматривает в качестве наказания лишение свободы на срок до 3 лет.

Екатеринбург, служба информации

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