На Урале суд оставил пенсионеру комнату в общежитии, которое вместе с заводом приватизировали в 90-е

Жителям Ачитского района удалось через суд отстоять свое право на жилье, выданное им в СССР. Заводское общежитие вместе с заводом в 90-е годы оказалось в руках частников, которые потребовали выселения.

Ситуация, в которой оказался житель поселка Уфимский Ачитского района, не уникальна для России. В 1983 году мужчина получил комнату в общежитии при Уфимкинском стекольном заводе. В 1993 году здание общежития было включено в уставный капитал предприятия, созданного на базе завода. Это было сделано в нарушение положения о коммерциализации государственных предприятий с одновременным преобразованием в акционерные общества открытого типа, утвержденного указом президента РФ от 01.07.1992 № 721.

После этого здание общежития не раз перекупалось юрлицами, в 2014 году новым собственником стало физлицо. Этот человек отказался признать право собственности жильцов на комнаты и предложил им выкупить жилплощади.

По закону, люди, получившие комнаты от предприятия до его коммерциализации, сохраняют право на приватизацию занимаемого жилья.

Мужчина, которого вынудили выкупать комнату, обратился в прокуратуру. Как рассказали сегодня в пресс-службе надзорного ведомства, прокуратура направила в Красноуфимский районный суд исковое заявление о признании за жильцом общежития права собственности на комнату в порядке приватизации. Суд требования прокуратуры удовлетворил в полном объеме. Ранее еще три жильца этого же общежития с помощью прокуратуры через суд отстояли свое право на комнаты. Эти жильцы свои квадратные метры уже приватизировали.

Ачитский район, служба информации

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