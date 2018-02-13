Полиция и ФСБ обнаружили у жителя Уралмаша склад самодельного оружия и боеприпасов (ФОТО)

В Екатеринбурге в ходе профилактической операции задержан 40-летний мужчина, незаконно хранивший огнестрельное оружие, патроны и порох у себя дома. Арсенал нашли в доме на улице Таганской в Орджоникидзевском районе.

Во время осмотра жилища горожанина оперативники изъяли ружье с оптическим прицелом, самозарядный карабин, пистолет-пулемет неустановленной пока модели, несколько единиц огнестрельного оружия, произведенного кустарным способом, более 1600 патронов, порядка 1,5 кг пороха, охотничий нож, наручники, а также большое количество деталей пистолета Макарова, принадлежности для пейнтбола и страйкбола, кобуры и подсумки.

Хозяин квартире пояснил полицейским, что давно увлекался оружием и всем, что с ним связано. Раньше он имел лицензию на владение охотничьим оружием, но лишился ее за совершение административных правонарушений еще в 2009 году. Так называемые «пугачи» он смастерил сам в домашних условиях для защиты от бродячих собак. Выяснилось также, что владелец арсенала не имеет постоянного места работы, а до 2014 года числился охранником в частной организации. К уголовной ответственности мужчина ранее не привлекался.

В отношении гражданина возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 222 УК РФ «Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия, его основных частей, боеприпасов». Полиции предстоит выяснить точное происхождение арсенала в квартире на Уралмаше. Время до суда мужчина проведет под подпиской о невыезде, сообщили в пресс-службе городского УМВД.

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

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