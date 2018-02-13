Следователи ищут жертв серийного маньяка из парка Победы на Уралмаше (ФОТО)

В Екатеринбурге следователи ищут возможных жертв серийного маньяка, который насиловал и даже убивал женщин.

Специалисты СК СКР по Свердловской области предполагают, что жертв может быть больше, чем зарегистрировано, поскольку те не обращались в полицию и о них правоохранителям попросту неизвестно. Поэтому сейчас следователи просят тех, кто мог пострадать от маньяка, обращаться в третий отдел по расследованию особо важных дел областного СКР по телефонам: 8(343)297-72-44 или 8-922-039-95-25.

В пресс-службе ведомства уточнили, что насильник орудовал с 2004 по 2008 годы на Уралмаше. В частности, в парке Победы. Напомним, в отношении жителя Екатеринбурга 1982 года рождения возбуждено уголовное дело сразу по нескольким тяжким и особо тяжким статьям, включая ст.105 УК РФ «Убийство», ст.131 УК РФ «Изнасилование», ст.132 УК РФ «Насильственные действия сексуального характера».

Екатеринбург, служба информации

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