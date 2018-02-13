Утвержден проект планировки второй очереди «Титановой долины»

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев подписал распоряжение об утверждении проекта планировки второй очереди «Титановой долины». Участок, отданный под особую экономическую зону, займет 95,9 га. Между тем, статус ОЭЗ площадка еще не получила, пока ожидается, что это произойдет весной.

Вторая очередь «Титановой долины», якорным резидентом которой должен стать УЗГА, находится на месте бывшего аэропорта Уктус. Почти 52 га территории находится в границах Екатеринбурга, остальное – в Сысертском городском округе. Вся территория находится в производственной зоне, по проекту, выделяются участки производственных предприятий, таможни (в проекте – два КПП), для административно-деловых объектов, для транспортных, инженерных объектов и зеленые зоны. Производственная территория вне границ ОЭЗ ППТ «Титановая долина» займет 1 га. Кстати, на территории будущей ОЭЗ сохранилось бомбоубежище, но его использовать резидентам не дадут. Для их защиты построят защитные сооружения гражданской обороны 4 класса.

В документе перечислены объекты инфраструктуры, которые необходимо будет спроектировать или реконструировать – к примеру, газопровод, канализационный коллектор, сети наружного освещения и многое другое будут строить с нуля. Из двух КПП один уже построен. Дождевой коллектор и въезд на участок можно реконструировать. А объект «Электроподстанция ПС 110/10 кВ 2х25 МВа» указан с пометкой «отдаленная перспектива». Срок строительства линейных объектов инженерной и транспортной инфраструктуры, согласно распоряжению – 2025 год.

Как сообщили в пресс-службе УК «Титановая долина», вторая очередь статус особой экономической зоны еще не получила. Заявка находится в региональном правительстве, к концу недели ее оттуда должны направить в Минэкономразвития РФ. В компании ожидают, что статус ОЭЗ второй очереди присвоят в марте – начале апреля.

Екатеринбург, служба информации

Екатеринбург. Другие новости 13.02.18

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