Пик заболеваемости ОРВИ в Екатеринбурге еще не пройден – начали болеть школьники

В Екатеринбурге из-за подъема заболеваемости ОРВИ на карантин закрылись 8 классов в трех школах и более 10 групп в детских садах. За прошлую неделю заболели 14,7 тысяч горожан. Из них 75% – дети до 14 лет, 25% – подростки и взрослые.

Главный эпидемиолог Екатеринбурга Александр Харитонов прогнозирует рост заболеваемости ОРВИ в городе, так как с этой недели увеличилось число заболевших школьников.

«На сегодня тяжелых больных, с осложнениями и пневмонией нет. Ситуация обычная по всем реанимационным отделениям. За весь эпидемический сезон в городе зарегистрировано 8 случаев гриппа. Один случай вируса Н1N1 был выявлен в декабре у ребенка, с начала 2018 года – 7 случаев гриппа В. Все заболевшие были не привиты. Сейчас мы говорим не об эпидемии ОРВИ, а о сезонном подъеме заболеваемости. Да, по итогам прошлой недели эпидпорог превышен на 26%, но это ниже уровня прошлого года этого периода. Поскольку в мире циркулируют вирусы А1Н1, Н3N2, исключить встречи с этими вирусами сегодня нельзя. В городе принимаются все меры, чтобы уровень ОРВИ не перешел в эпидемический», – сообщил Харитонов на брифинге.

В качестве профилактики острых респираторно-вирусных инфекций врачи рекомендуют хорошо питаться, достаточно спать, гулять на свежем воздухе и не заниматься самолечением.

Добавим, что в Екатеринбурге также зафиксирован рост кишечных инфекций. По данным регионального управления Роспотребнадзора, в городе на прошлой неделе зарегистрирован 351 случай. Вспышки норовируса отмечались в школах №64, №74 и №140, где десятки детей жаловались на плохое самочувствие. Александр Харитонов пояснил, что главной защитой от этой группы вирусов остается соблюдение элементарных правил личной гигиены.

«Это чистые руки, качественные пищевые продукты и масочный режим в то время, когда идет подъем заболеваемости. Сегодня для организованных коллективов есть требование, чтобы в столовых на раздаче стоял сотрудник в перчатках и маске. И, конечно, каждое утро должен быть качественный осмотр сотрудников общепита», – прокомментировал врач.

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

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