«Уральские авиалинии» объявили распродажу билетов на сезон отпусков

Авиакомпания «Уральские авиалинии» запустила традиционную акцию распродаж «Билеты в лето». До 25 февраля путешественники могут приобрести билеты со скидкой на полеты с 14 мая по 28 октября 2018 года. В распродаже участвуют популярные летние направления: российский юг и европейские курорты – Франция, Чехия, Польша, Германия, Испания, Италия. Также можно заранее спланировать отпуск в Израиле, ОАЭ, Китае, Таиланд, Грузии, Армении.

«Приобрести билеты на летний отдых сейчас можно значительно дешевле, чем в летние месяцы перед вылетом, скидка составит до 30% от тарифа, количество мест ограничено», – сообщили в пресс-службе авиакомпании.

Более подробный список направлений по акции можно посмотреть на сайте «Уральских авиалиний». Билеты можно приобрести в фирменных кассах, на официальном сайте, через мобильное приложение или по звонку в call-центр. В рамках распродажи также действуют бонусы программы лояльности «Крылья».

Екатеринбург, Ангелина Сергеева

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