Ходить в музеи и не разговаривать за рулем: по каким правилам работали таксисты 40 лет назад (ФОТО)

В Екатеринбурге к ЧМ-2018 должны навести порядок в таксоперевозках – правительство области подписало соглашение с «Яндекс.Такси», по которому доступ к сервису будет только у тех владельцев машин, кто получит официальное разрешение на работу. Может быть, это позволит несколько поднять культуру таксистов и снизит число аварий с участием их авто. Между тем 40 лет назад у таксистов был целый свод правил по работе на дороге и общению с пассажирами. Шоферов даже обязывали интересоваться достопримечательностями на случай, если в машину сядет гость города или страны и спросит совета. Как работали таксисты в СССР – в обзоре РИА «Новый День».

«Работая на линии, водитель такси должен помнить, что ему доверена жизнь и безопасность пассажиров. Поэтому при управлении автомобилем он обязан проявлять максимум внимания и осторожности, ни при каких обстоятельствах не рисковать, рассчитывая на свое умение и удачу, не допускать дорожно-транспортных происшествий и аварий», – с этого правила начинается «Инструкция водителю такси», выпущенная в 1977 году в Свердловске. Причем в методичке написаны и правила для пассажиров. Регламентировалось все – от посадки до расчета.

Как заказать машину

Схема заказа такси в те годы, несомненно, была совсем не такой, как сейчас. Срочные звонки принимались только из квартир по месту подачи машины или от организаций с указанием фамилии клиента. Предварительный заказ можно было оставить лично в Свердловсктрансагентстве, кстати, заказы шли только через эти кассы, водителям запрещалось принимать заказы напрямую. Можно было взять автомобиль на стоянке – уступив очередь беременным женщинам, пассажирам с грудными детьми, инвалидам Отечественной войны I и II групп и «с явными признаками инвалидности», вне очереди пропускались и те, кто приобрел в других видах транспорта специальные талоны Трансагентства. Практически в каждом районе города работало около десятка стоянок, были известны адреса и максимально допустимое число машин. Так, рекордные 25 машин могли ждать пассажиров в Кольцово, по 20 – у автовокзала и Центрального универмага, а ж/д вокзалу выделили только 10 мест.

Еще один вариант – поймать машину на дороге, но не ближе чем за 200-300 метров до стоянки. Кстати, водителям, которые не едут по заказу, запрещалось проезжать мимо «голосующих» на дороге и мимо стоянки, когда там ждали люди.

Поездка: трезвый пассажир и таксист-эрудит

Пьяным пассажирам, согласно правилам, таксисты должны были отказывать в поездке, это распространялось и на подхвативших инфекционное заболевание. Клиенту позволялось опаздывать не более чем на 15 минут после подачи машины, после чего водитель мог уехать. Но 15 минут его ждать были обязаны. Причем таксометр включался, когда машина начинала ехать к месту подачи. Это фактически основная разница в пользовании такси за прошедшие десятки лет.

Для водителя же изменилось многое – в первую очередь, раньше с него требовали быть культурным. Водителю запрещалось спрашивать о конечной точке поездки до того, как пассажир сядет в машину, брать попутчиков без согласия первого клиента, работать при малейшей поломке в авто. Сейчас в такое почти не верится, но водителям строжайше запрещалось по собственной инициативе начинать беседу с пассажиром, курить и выезжать на линию без разменной монеты (в сумме 2 рублей).

Отдельным пунктом указывается: «По окончании поездки и выгрузки вещей в присутствии пассажира осмотреть салон и багажное отделение с целью исключения случаев оставления пассажирами вещей». Если же пассажир отказывался платить, таксист должен был ехать в милицию (со включенным таксометром), где на нерадивого клиента составляли акт с указанием его адреса, фамилии и места работы.

Как стать культурным водителем

Каждый водитель такси в Свердловске получал талон культуры зеленого цвета. Тем, кто за год ни разу не нарушил правила перевозки пассажиров, давали премию на 5 % больше. Имеющим одно нарушение срезали 50 % премии, за два нарушения – 75 %, за три – 100%. В последнем случае зеленый талон заменялся на красный, обладатели красного талона, получившие еще три нарушения, отстранялись от работы с перспективой увольнения по профнепригодности. Метки ставились в том числе на основании жалоб пассажиров – на отказ в обслуживании, обсчет и грубость. Чтобы избежать последнего, в «Инструкцию» входила памятка по культуре обслуживания. Вот несколько цитат из нее:

Пассажиры хотят видеть в вас не только водителя, но и товарища, друга, к которому можно обратиться с просьбой, в полной уверенности, что он поможет

В любом случае накануне рабочего дня вы должны исключить для себя употребление алкогольных напитков

Перед выездом на линию обязательно хорошенько выспитесь. Утром не поленитесь сделать гимнастику, примите душ и непременно побрейтесь

Следите за тем, чтобы в салоне вашей машины всегда было чисто. Вообще, неряшливый человек, как правило, не вызывает доверия

Желание гостя – закон для хозяина. Любому воспитанному человеку это должно быть известно

Вы совершите профессиональную бестактность, если по собственной инициативе вступите с пассажиром в разговор

Традиционное советское гостеприимство славится во всем мире. Но, к сожалению, не каждый водитель бывает в состоянии ответить на вопросы гостя, даже когда речь идет о наиболее известных достопримечательностях. [...] Выход один: расширять свой кругозор, больше читать, посещать музеи, участвовать в экскурсиях по городу, знакомящих с его историей и архитектурой.

Екатеринбург, Светлана Загороднева

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