Оценка комфортности или цензура? В области создают совет, оценивающий театры и библиотеки

В Свердловской области хотят создать общественный совет, который будет заниматься «независимой оценкой качества услуг», оказываемых учреждениями культуры. Предполагается, что члены совета будут посещать библиотеки, театры, филармонии и смотреть – насколько там вежливые сотрудники, довольны ли посетители, а также удобна ли среда для инвалидов. Законопроект уже внесен на рассмотрение комитета по соцполитике законодательного собрания, обсудить его депутаты планируют в марте. Авторы проекта настаивают: проект ничего общего с цензурой не имеет.

Весной Законодательное собрание Свердловской области рассмотрит поправки к закону «О культурной деятельности на территории области», согласно которым должен появиться специальный совет для проведения «независимой оценки качества услуг учреждениями культуры». Согласно документу, совет будет формироваться Общественной палатой, в его состав могут войти общественные деятели, представители разных учреждений. Члены совета будут посещать библиотеки, музеи, театры и другие учреждения культуры, чтобы выставить свои оценки – насколько качественно оказываются услуги населению. Кстати, мнение населения тоже будет учтено.

Как следует из текста законопроекта, оценивать будут по следующим критериям: «открытость и доступность информации об организации культуры; комфортность условий предоставления услуг; доброжелательность, вежливость работников организаций культуры; удовлетворенность условиями оказания услуг, а также доступность услуг для инвалидов». Также совет имеет право определять, в какие организации приходить. Принимает участие в рассмотрении проектов документации о закупке работ, услуг, заключаемых с организацией. Совет предоставляет в ОП или минкультуры не только выводы об оценке качества, но и предложения об улучшении работы учреждения.

«Поступившая в уполномоченный орган информация (от совета, – прим. «НД») подлежит обязательному рассмотрению указанным органом в течение одного месяца с даты ее поступления и учитывается им при выработке мер по совершенствованию деятельности организаций культуры и оценке деятельности их руководителей», – говорится в тексте документа.

Законопроект еще не начали обсуждать в кулуарах культурных учреждений, но один из соавторов документа – председатель комитета по соцполитике Законодательного собрания Свердловской области Вячеслав Погудин – признался, что уже поползли слухи о желании внедрить цензуру. По словам депутата, никакой цензуры законопроект не вводит – он вообще не касается содержательной части в работе учреждений культуры.

«Те, кто говорит, что этот законопроект – попытка ввести цензуру, видимо, не очень внимательно читали документ. Во-первых, он принимается после принятия федерального закона – чтобы привести региональный закон в соответствие. Во-вторых, идея проекта – оценить только качество оказания услуг, условия в организациях культуры. А не содержательную часть, – пояснил «Новому Дню» Вячеслав Погудин. – Подобные законопроекты принимаются и в отношении учреждений соцзащиты населения, учреждений образования. Предполагается, что совет будет давать независимую оценку условиям работы – насколько вежливы сотрудники, насколько довольно население. Мы не трогаем тему, что же там показывают».

Мнений других депутатов относительно законопроекта пока узнать не удалось, поскольку документ еще нигде не обсуждался. Как сообщил председатель комитета по соцполитике, скорее всего, законопроект будет рассмотрен на заседании комитета в марте. И весной его внесут на рассмотрение на заседании заксо.

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

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