В центре Екатеринбурга КамАЗ со стройки протаранил легковушку

В центре Екатеринбурга КамАЗ, выезжавший со строительной площадки «Атомстройкомплекса», протаранил легковушку. Об этом «Новому Дню» сообщили очевидцы.

Авария произошла на улице Шейнкмана недалеко от пересечения с Радищева. Шейнкмана – улица с реверсивным движением, c 06:00 до 10:00 автомобили здесь едут только в одну сторону, в направлении центра. По всей видимости, Volkswagen Golf ехал по левой полосе, а КамАЗ по правой и с нее же повернул налево, чтобы заехать на стройку, но не пропустил легковушку.

Движение на участке затруднено.

Екатеринбург, служба информации

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