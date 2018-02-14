Массовая кадастровая переоценка свердловской недвижимости начнется в 2019 году

В 2019 году в Свердловской области будет проведена новая государственная кадастровая оценка всех объектов недвижимости.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», соответствующий приказ МУГИСО опубликован на сайте правовой информации. В нем говорится, что кадастровой оценке подлежат здания, сооружения, объекты незавершенного строительства, помещения, машиноместа, предприятия как имущественные комплексы и иные объекты (кроме земельных участков). До конца 2018 года МУГИСО планирует завершить подготовительные работы. Заниматься оценкой будет созданный в начале этого года БКУ «Центр государственной кадастровой оценки». Ранее сообщалось, что работать в нем будут бывшие независимые оценщики.

Как уже сообщал РИА «Новый День», переход независимых оценщиков в госструктуру вызвал у них некий скепсис. «Когда независимый оценщик предоставлял данные государству, и оно было несогласно, можно было обращаться в СРО, проводить экспертизу, как-то доказывать свою точку зрения. Теперь государство будет говорить «и не дай бог твои цифры будут ниже нужных!». Вот и все», – комментировал агентству вице-президент Российского общества оценщиков Степан Сарбашев.

По новым правилам фактически государство будет заказывать оценку у подведомственной организации. А в Свердловской области, к примеру, бывали ситуации, когда после государственной переоценки земель «вкусные» участки перед продажей кратно теряли в стоимости, а другие, наоборот, оценивались в десятки раз дороже.

Екатеринбург, служба информации

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