СК возбудил уголовные дела из-за инцидента в детском саду – мальчик чуть не лишился глаза

В Свердловской области возбуждены сразу два уголовных дела в связи с инцидентом, который произошел в 2017-м в детском саду города Березовского.

В сентябре прошлого года трехлетний мальчик Рома Ш. чуть не остался без глаза. Как считают родители, в этом есть и вина сотрудников детского сада. Мальчик, как объяснили в ДОУ, возвращался с ЛФК, налетел на дверь и получил травму. Причем ни детсадовский медик, ни воспитатель не стали вызывать скорую, да и родителям о ЧП сообщили не сразу – так что те не смогли показать ребенка офтальмологу в тот же день.

На следующее утро мальчика все же показали врачам из ДГБ № 9 Екатеринбурга, однако те рассмотрели лишь царапину на роговице и выписали капли. Но его состояние ухудшилось, и мальчика положили уже в 23-ю больницу, где и прооперировали. Родители обращались в полицию Березовского, однако там в возбуждении уголовного дела отказали, заметив, что состав преступления в действиях работников детского сада, которые недосмотрели за мальчиком, отсутствует.

В областном СУ СКР же посчитали, что в истории есть признаки сразу двух преступлений – по ст. 238 УК РФ «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей» и ст. 293 УК РФ «Халатность». «Принимаются меры к допросу как родственников пострадавшего, так и сотрудников детского сада, а также медицинских работников. В ходе экспертных исследований и иных мероприятий планируется установить степень тяжести вреда здоровью ребенка, а также насколько полно, качественно и своевременно ребенку была оказана медицинская помощь. Расследование уголовных дел продолжается», – сообщили в пресс-службе ведомства.

Екатеринбург, служба информации

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