Из горящего барака на станции Аять спаслись 18 человек (ФОТО)

На станции Аять в Невьянском городском округе пожарные с утра тушат пожар в деревянном одноэтажном бараке на улице Станционной. С огнем борются 40 человек и 11 единиц пожарной техники.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе ГУ МЧС по Свердловской области, тушение огня осложняется отсутствием водоисточников в районе пожара. Организован подвоз воды от реки на расстоянии 1,5 км от очага.

Площадь пожара составляет 150 кв. м. Из горящего барака самостоятельно до прибытия пожарных эвакуировались 18 человек, из них 6 детей. Информации о пострадавших не поступало. Жители дома размещены в местном клубе по адресу: Ленина, 12, и обеспечены горячим питанием.

Сегодня в поселке состоится выездное заседание комиссии по ЧС под руководством заместителя главы Невьянского ГО Александра Суркова, где будет решаться вопрос по оказанию помощи погорельцам и их размещению.

Аять, служба информации

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