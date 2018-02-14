Экс-пиарщик Мишарина Роман Чуйченко объявился в новом, неожиданном, качестве

Бывший пиарщик бывшего губернатора Свердловской области Роман Чуйченко получил новую должность.

Занимавший кресло министра информации и печати Саратовской области (до июня 2013 года) Роман Чуйченко назначен на должность руководителя регионального управления Роскомнадзора. Об этом изданию "Взгляд-инфо" сообщили в приемной надзорного ведомства. «Решение о назначении уже принято, но пока Роман Чуйченко к своим обязанностям еще не приступил, коллективу не представлен. Кабинет будущего начальника пока пуст», – рассказали корреспонденту агентства в управлении Роскомнадзора по Саратовской области.

Сегодня Роман Чуйченко приступил к исполнению своих новых обязанностей.

Биография

Роману Чуйченко 46 лет, родился в Моздоке. В 1993 окончил Саратовский государственный университет по специальности «прикладная математика».

С 1992 по 1995 работал экспертом, корреспондентом Поволжского информационного агентства (Саратов). В 1993 занимал должность заместителя главного редактора газеты «Авторское право» (Саратов). С 1996 по 1997 – аспирант Саратовского государственного технического университета. 2000-2003 – замдиректора НОУ «Центр менеджмента и подготовки кадров» (Саратов).

В 2003 Роман Чуйченко становится заместителем генерального директора ООО «Информационное агентство «Новости Саратовской губернии». Руководил пресс-службой губернатора области Дмитрия Аяцкова.

С 2005 по 2006 – генеральный директор ООО «Росбалт – Саратов». 2006-2008 – советник исполкома партии «Единая Россия» (Москва). В 2008 году Чуйченко работал помощником депутата Государственной думы РФ Светланы Захаровой («ЕР»).

2009-2010 – главный редактор ООО «Наша версия в Саратове». В 2010 году работал советником губернатора Свердловской области. С 2010 по 2012 – главный редактор ГУ «Областная газета» (Екатеринбург).

В 2012 году Чуйченко стал заместителем руководителя секретариата президиума Генсовета Центрального исполкома партии «Единая Россия» (Москва).

С 3 апреля 2012 занимал должность министра информации и печати Саратовской области в правительстве Валерия Радаева. В июне 2013 года уволен с занимаемой должности.

C 23 октября 2013 года по 4 октября 2016 года был депутатом ГД от Свердловской области (фракция «Единая Россия»).

С января по середину августа 2017 года трудился заместителем директора саратовского ГАУК «Детское театрально-концертное учреждение» (старый ТЮЗ).

5 августа 2017 года занял должность заместителя директора ГТРК «Саратов».

Екатеринбург, Максим Бородин

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