Джек Дэниелс, Ранетка, Люцифер: уральцы продолжают креативить при выборе имен

Молодые родители в Свердловской области продолжают выискивать необычные имена для своих детей. Тенденции две – любители пооригинальничать или образуют сложносоставные имена с уклоном в старорусские, или берут короткие англоязычные имена. Последнее особо популярно у тех, кто меняет свое имя.

Самыми популярными именами на Среднем Урале для мальчиков в прошлом году стали Артем, Михаил, Александр, Иван, Дмитрий, Максим, Данил, Матвей, Роман, Егор. Чаще всего девочек называли София или Софья, Виктория, Анна, Мария, Дарья, Екатерина, Полина, Алиса, Варвара, Ева. Как рассказала сегодня на пресс-конференции заместитель начальника Управления ЗАГС по Свердловской области Лариса Никонова, правительство ограничило россиян в выборе имен законодательно – нельзя вписывать в имя малыша цифры, символы за исключением дефиса, то есть ребенка больше не запишут под именем БОЧ рВФ 260602. «Нельзя использовать бранные слова, а такие попытки были, нельзя указывать имена, в которых слова содержат указания на ранги и титулы, то есть Генералов, Графов и Полковников больше не будет», – добавила Никонова. Но родители не унывают и продолжают выискивать имена поинтереснее.

Итак, мальчиков в прошлом году называли Август, Адам, Апполон, Амур, Велес, Данко, Добрыня (их в регионе уже четверо), Ермак, Космос, Одиссей, Рагнар (видимо, по мотивам известного сериала). В 2017 году в Свердловской области родились Авелия, Азария, Антилопа, Забава, Купава, Кассандра, Осень (а в прошлом году была Весна), Орхидея, Офелия, Ранетка. «Видимо, тоже по сериалу», – прокомментировала сотрудник загса. Отметим, последнее имя заодно обозначает сорт яблок и используется в тюремном жаргоне.

Среди редких имен в загсе отметили Никифора, Поликарпа, Демида, Харитона, Лидию, Зою, Пелагею, Евдокию.

За прошлый год более 2300 человек в регионе решились на смену имени, таких случаев с каждым годом становится все больше. Некоторые свердловчане при этом выбирают имена повеселее. Так, Евгений Николаевич стал Джеком Дэниелсом, Василий – Рикардо Карлосом, Ольга переименовалась в Хельгу, Алиса в Герду, люди брали имена Даниэль Польмориан, Джессика Джон, Ладамира Дарисветовна, Лурье, Тесс, Берендей. Заодно меняли и фамилии. Защищая персональные данные, первоначальные фамилии сотрудники загса не назвали, но после смены паспорта на Урале появились Тейлор, Сигал, Ветер, Уральская, Великолепная, Сочи, Балагур.

Кроме того, теперь в регионе есть второй Люцифер.

Екатеринбург, Светлана Загороднева

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