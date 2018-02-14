Brеaking bad: члены уральского наркокартеля варили дурь в съемных избах, теперь их ждут колонии

В Свердловском облсуде огласили приговор шестерым участникам преступной группы, занимавшейся незаконным производством и сбытом синтетических наркотиков – каждому дали от 9,5 до 17 лет колонии. «Суммарный срок заключения для них составил 82,5 года», – отметил пресс-секретарь регионального полицейского главка Валерий Горелых.

Он рассказал, что члены группы арендовали несколько частных домов в Верхней Пышме, Арамили, Нижнем Тагиле и Невьянске. Помещения были переоборудованы под нарколаборатории. Полученные вещества продавали через интернет, лично не встречаясь с покупателями. «В ходе оперативно-разыскных мероприятий сотрудники полиции задержали распространителей отравы. У них было изъято около четырех килограммов мефедрона и амфетамина, порядка 50 килограммов реагентов и лабораторное оборудование», – сообщил полковник Горелых.

Расследованием уголовного дела, возбужденного по пункту «г» части 4 статьи 228.1 УК РФ «Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, совершенные в крупном размере», занимался заместитель начальника отдела следственной части Главного следственного управления ГУ МВД России по Свердловской области Максим Чаплыгин. Оперативное сопровождение осуществлялось сотрудниками Управления по контролю за оборотом наркотиков.

Среди задержанных оказались ранее семь раз судимый за совершение краж житель Арамили 1978 года рождения по прозвищу Карась, двое жителей Верхней Пышмы 1977 и 1982 годов рождения, екатеринбуржец 1984 года рождения, а также двое мужчин 1990 года рождения из Невьянска и Среднеуральска. По ходатайству следователя полиции все они до суда находились под арестом. Еще один задержанный по болезни находился на подписке о невыезде, он скончался еще до начала судебного разбирательства.

Екатеринбург, служба информации

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