В Екатеринбурге снег будут не вывозить, а растапливать

Администрация Екатеринбурга рассматривает возможность строительства специальных установок для растапливания снега, который вывозится из города в зимнее время. Предполагается, что снеготаялки будут работать от тепла канализационных стоков Водоканала.

«Запуск установок в Екатеринбурге позволит более оперативно вывозить снег с улиц города. В настоящее время при вывозе снежной массы из ряда районов груженые самосвалы вынуждены проделывать существенные расстояния до снежных полигонов. Растворение осадков в установках позволит в будущем сэкономить и время, и деньги. Сама технология также не энергозатратна. Она рассчитана на естественное таяние снега за счет его контакта с теплыми стоками», – сообщили в пресс-службе мэрии.

Сегодня на совещании городские чиновники обсудили несколько потенциальных мест размещения установок в Екатеринбурге. Вскоре специалисты профильных подразделений должны подготовить технические и экономические данные по вопросу. Добавим, что снегоплавильные машины используются в таких крупных российских городах, как Казань, Новосибирск, Санкт-Петербург и Москва. Специалисты из Екатеринбурга будут изучать опыт и этих мегаполисов.

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

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