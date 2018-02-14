Каждый 35-й ребенок на Среднем Урале родился у мигрантов

В Свердловской области продолжает падать рождаемость, только в четырех городах региона она превысила смертность. При этом каждый 35-й ребенок появляется в семье мигрантов, год назад эта цифра была существенно ниже. Усыновлять детей также стали меньше. Зато все чаще в уральских семьях появляются вторые и третьи дети.

Рождаемость в Свердловской области, как и в целом по России, падает уже несколько лет подряд – в основном это связано с демографической ямой 90-х годов. По итогам прошлого года прирост населения был только в нескольких городах – Екатеринбурге, Верхней Пышме, Березовском, Заречном и Верхотурье. В регионе становится меньше женщин, которые рожают первого ребенка, но больше тех, кто рожает второго или третьего. Кстати, в прошлом году на Урале родилось 604 двойни и 3 тройни. Снижается число несовершеннолетних мам: если в 2016 их было 536, то в прошлом году 464. Большинству родивших женщин было 21-30 лет, впрочем, как и годом ранее. Зато стало больше тех, кто родил ребенка после сорокалетия. И все популярнее среди женщин становятся роды на дому – 236 женщин выбрали такой способ.

Как рассказала сегодня на пресс-конференции заместитель начальника Управления ЗАГС по Свердловской области Лариса Никонова, каждый 35-й появившийся в Свердловской области ребенок рожден иностранками. Для сравнения, согласно госдокладу «О положении семьи и детей в Свердловской области», опубликованном на портале правовой информации региона, в 2016 году мигранты рожали только каждого 45-го ребенка. В 2015 году – каждого 48-го.

По словам Никоновой, в основном рожающие мигрантки приезжают из Таджикистана, Киргизии, Казахстана. Нередко встречаются малыши граждан Вьетнама, Китая, Турции. В загсах также регистрировали детей граждан Конго, Израиля, Египта, всего из 41 страны.

Статистика по усыновлению становится менее оптимистичной. Всего за прошлый год в области усыновили 403 детей, на 7,8 % меньше, чем в 2016 году. Из них 222 ребенка усыновил или удочерил супруг одного из родителей, в 173 случаях речь идет о полных сиротах.

За весь прошлый год восьмерых детей усыновили иностранцы – в основном, граждане Германии, Италии, Испании. Американцы, напомним, по «закону Димы Яковлева» российских детей не могут усыновлять с 2012 года. Статистика от свердловского загса: в 2012 году 12 % детей усыновили иностранцы, в 2017 году усыновленных иностранцами не набралось и двух процентов.

Екатеринбург, Светлана Загороднева

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