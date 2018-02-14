В ГИБДД назвали самые популярные у угонщиков марки и модели авто

За полтора месяца этого года автоугонщики уже похитили 111 машин. Большая часть краж была совершена ночью, с придомовых территорий и неохраняемых парковок.

Как рассказали в отделении пропаганды УГИБДД по Свердловской области, 55% угоняемых автомобилей – иномарки. В этом году было похищено 16 автомобилей марки «Тойота», 13 – «Киа», 5 – «Хенде», 6 – «Мазда». Самые популярные у угонщиков модели – «Хенде Солярис» и «Киа Рио», с начала года в полицию поступило 14 заявлений об угоне этих машин. Популярными остаются «Тойота-Камри» (5 заявлений) и «Тойота Рав 4» (4 заявления).

В ГИБДД порекомендовали ставить на машины сигнализации с обратной связью, механические противоугонные средства, парковать машины на охраняемых территориях с системой видеонаблюдения, это поможет снизить риск кражи.

Екатеринбург, служба информации

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