Главная пешеходная улица Екатеринбурга превратилась в Чайна-таун (ФОТО)

Улицу Вайнера в Екатеринбурге сегодня украсили красными восточными фонариками – в честь наступающего китайского Нового года. Дата начала праздника определяется по лунно-солнечному календарю, и в 2018 году она выпадает на 16 февраля.

По традиции празднование китайского Нового года продолжается 15 дней, в это время на улицах принято зажигать красочные фонари.

Ранее в комитете по благоустройству администрации Екатеринбурге рассказали, что инициатива украшения улицы Вайнера исходит от сотрудников посольства Китая.

Сегодня работники городских служб установили на фонарных столбах бумажные фонарики красно-золотой расцветки.

Они не будут светиться, так как не подключены к сетям освещения, зато на пару недель придадут восточный колорит главной пешеходной улице уральской столицы.

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

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