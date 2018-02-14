Свердловские власти ищут способ выпустить на региональные автотрассы больше лесовозов

Свердловское заксобрание готовит обращение к председателю Госдумы Вячеславу Володину с просьбой ускорить принятие поправок в закон о дорожной деятельности. Цель – позволить уральским лесопромышленникам повысить объем грузоперевозок в зимнее время.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», сегодня этот вопрос рассмотрели на заседании комитета заксобрания по промышленной политике. Замминистра промышленности и науки Свердловской области Игорь Зеленкин сообщил депутатам, что леспром – одна из ведущих отраслей экономики в регионе, сейчас в ней насчитывается 2800 предприятий, на которых занято 12,4 тысячи человек, реализуется 6 инвестпроектов. Но развитие отрасли тормозится ограничениями, которые закон накладывает на массу грузов, перевозимых по автодорогам общего пользования. «Из-за этих ограничений предприятия вынуждены либо платить крупные штрафы, либо возить полупустые автопоезда», – рассказал он. По словам чиновника, от этого страдает, в частности, Новолялинский ЦБК. Министр транспорта Василий Старков добавил, что в зимний период на Урале грунтовые дороги по прочности приближаются к асфальтовым, и имеет смысл увеличить объем зимних грузоперевозок и, наоборот, сократить его в период межсезонья. По оценкам членов правительства, зимой допустимо без ущерба для дорожного покрытия увеличивать массу груза на 10-15 %. Добавим, что сейчас по федеральному закону масса автопоезда с 6 и более осями не может превышать 44 тонны.

При этом в Государственной думе уже два года лежит без движения законопроект, позволяющий расширить полномочия субъектов Федерации в сфере контроля за автомобильными грузоперевозками. Документом предлагается разрешить регионам самим составлять списки муниципалитетов, в пределах которых допускается перевозка по дорогам местного значения более тяжеловесных грузов на основании специальных разрешений.

Участники заседания предложили не только поторопить Госдуму с принятием этого закона, но и дополнить его. Во-первых, распространить его действие на дороги не только местного, но и регионального значения, а во-вторых, разрешить регионам самим устанавливать для себя оптимальную «сезонность» для регулирования интенсивности грузоперевозок – ведь минусовые температуры в разные регионы приходят по-разному.

Председатель комитета Альберт Абзалов несколько разочаровал коллег, сообщив, что срок приема предложений к первому чтению этого законопроекта истек еще 7 июля 2016 года. Однако, сообщил он, заксобрание области вправе обратиться в Госдуму с просьбой ускорить принятие его в первом чтении в существующем виде, а потом предложить свои дополнения ко второму чтению.

Екатеринбург, Москва, служба информации

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