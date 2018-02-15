Уроженец республики Коми готовится к суду в Екатеринбурге за сбыт 17 кг наркотиков (ФОТО)

Уроженца города Ухта республики Коми будут судить за сбыт 17 килограммов наркотиков в Екатеринбурге. Правоохранители подозревают, что усилиями этого дилера трафик распространялся далеко за пределы Урала – в Чебоксары, Москву, Санкт-Петербург, Астрахань и другие города России.

«Главным следственным управлением ГУ МВД России по Свердловской области завершено расследование уголовного дела в отношении 27-летнего неработающего уроженца города Ухты Республики Коми. Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного частью 3 статьи 30, частью 5 статьи 228.1 УК Российской Федерации – покушение на сбыт наркотических средств в особо крупном размере», – рассказал «Новому Дню» пресс-секретарь регионального полицейского Главка Валерий Горелых.

Предполагаемого дилера задержали в июне 2017 года в Чкаловском районе Екатеринбурга. При досмотре гражданина и его автомобиля «Хендай Элантра» правоохранители изъяли свертки с порошком, как подтвердила дальнейшая экспертиза, это были наркотики. Затем оперативники обнаружили «закладки» с тем же синтетическим наркотиком, еще 20 закладок общим весом 3 килограмма нашли на территории Челябинской области. В общей сумме полицейские нашли 17 килограммов запрещенных веществ, которые распространял уроженец Коми.

Как уточнили в ГУ МВД по Свердловской области, задержанный работает в сфере обслуживания автомобилей, в своем родном городе он пытался открыть кальянную, но бизнес прогорел, возможно, наркоденьгами он хотел рассчитаться за долги. Теперь ему грозит до 20 лет лишения свободы.

«У сыщиков имеется оперативная информация о том, что действовать подозреваемый мог не только на территории Екатеринбурга, но и еще в нескольких субъектах Российской Федерации, а именно: в Москве, Санкт-Петербурге, Астрахани, Нижнем Новгороде, Архангельске, Чебоксарах, Ростове-на-Дону, Орле, Петрозаводске, Оренбурге, Уфе и Челябинске. Нелегальные операции осуществлялись бесконтактным способом, с использованием возможностей интернета. «Путешествовать» по России с явно криминальными намерениями фигуранту дела помогали те, кто стоял за организацией этого канала, достаточно щедро его финансируя. Только теперь главари наркокартелей подсчитывают прибыль, лежа где-нибудь на пляжах Сейшельских островов, а исполнитель вскоре отправится прожигать молодость в одну из исправительных колоний пенитенциарной системы нашей страны. Возможно, в тайге в районе Ивделя или еще дальше», – отметил полковник Горелых.

Екатеринбург, служба информации

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