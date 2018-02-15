На РЖД подали в суд из-за убийства уральского медведя

Представители Уральской транспортной прокуратуры обратились с иском в суд к компании «Российские железные дороги». Об этом «Новому Дню» сообщили в пресс-службе ведомства. Причина – непреднамеренное убийство медведя из уральских лесов, которое совершил сотрудник РЖД.

Инцидент произошел еще прошлой осенью. Машинист грузового состава, который двигался по техническому участку, проходящему в лесу, не заметил животное и сбил его. Это подтвердила экспертиза, которую впоследствии проводили сотрудники ветеринарной станции и департамента по охране животного мира Свердловской области.

Тушу убитого медведя сожгли, а уголовное дело в отношении работника РЖД возбуждать не стали, так как в его действиях не нашли состава преступления, но причиненный природе Среднего Урала ущерб все же высчитали. Смерть медведя оценили в 33 тысячи рублей. С иском о взыскании суммы с железнодорожников в суд обратились сотрудники Серовской транспортной прокуратуры.

Екатеринбург, служба информации

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