В Арамили женщина выпрыгнула из окна, спасаясь от грабителей

В Арамили по горячим следам задержали двух молодчиков, которые напали на женщину в праздник всех влюбленных.

Вечером 14 февраля двое мужчин ворвались в квартиру в доме на улице Новой и стали угрожать хозяйке ножами, требуя отдать деньги и драгоценности. Опасаясь за свою жизнь, женщина выпрыгнула из окна. На улице ее подобрал патруль Росгвардии, который получил сообщение о разбое. В этот момент из подъезда выбежал мужчина, в котором пострадавшая женщина опознала одного из обидчиков. Силовики задержали нападавшего. Второй сообщник, увидев людей в форме во дворе, хотел сбежать через окно с другой стороны дома, но тоже был пойман.

После чего на место происшествия была вызвана следственно-оперативная группа. Задержанных передали полиции для дальнейшего разбирательства, сообщили в управлении вневедомственной охраны Росгвардии по Свердловской области.

Арамиль, служба информации РИА «Новый День»

Арамиль. Другие новости 15.02.18

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