Градсовет отклонил проект УГМК о застройке площадки завода «Уралкабель» (ФОТО)

Участники архитектурно-градостроительного совета Екатеринбурга отклонили проект структуры УГМК по созданию архитектурной концепции нового жилого комплекса «Нагорный» на месте промплощадки завода «Уралкабель» в Верх-Исетском районе.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», эксперты обратили внимание на завышенную в 2,5 раза по сравнению с нормативами плотность застройки, отсутствие школ, непроработанность транспортного вопроса.

Отдельную претензию выразили члены совета по экономической составляющей проекта. Замглавы администрации Екатеринбурга Алексей Белышев заявил, что необходимости в выносе завода «Уралкабель» (теперь он принадлежит УГМК) за пределы Екатеринбурга нет, так как производство на площадке не является вредным. Его вынос будет означать для города потерю рабочих мест и налогов в местный бюджет. Более того, при проведении конкурса на разработку архитектурной концепции разработчик – ЕМЗ даже не уведомил главархитектуру о том, что промплощадка ликвидируется полностью. Завод планируется перенести в Верхнюю Пышму.

Заказчики сообщили членам градсовета, что на первых этажах ЖК разместятся офисы и магазины с новыми рабочими местами. Но члены градсовета посчитали, что этого недостаточно. Вердикт заседания был таков: рассмотреть функциональное развитие этой территории при участии администрации города. В случае одобрения жилой застройки района следует разработать концепцию с учетом существующей планировки прилегающих кварталов, проработать вопрос по школам и садикам, решить транспортные проблемы. В случае выноса завода за пределы Екатеринбурга дать предложения по решению вопроса рабочих мест для местных жителей.

Екатеринбург, Евгения Вирачева

Екатеринбург. Другие новости 15.02.18

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