На ВИЗе несколько домов остались без тепла и воды из-за работ на теплопункте

На ВИЗе сегодня с 9 часов утра несколько жилых домов и административных зданий остались без отопления и горячего водоснабжения. По данным диспетчерской службы, проводится ремонт на местном теплопункте. Тепло обещали пустить в 17:00.

Как сообщили «Новому Дню» жильцы дома на улице Ключевской, отопления и воды нет с 9 часов утра. На данный момент батареи уже остыли, в квартирах становится прохладно.

«В УК «Верх-Исетской» сказали, что не в курсе что происходит, советовали обратиться в местный ЖЭУ. Там весь день никто не берет трубку. На подъездах объявлений не было и нет», – сообщили жильцы домов.

В Единой диспетчерской службе Екатеринбурга «Новому Дню» рассказали, что сегодня с 9 часов утра проводится ремонт на местном теплопункте, отопление и воду специалисты ЕТК обещали дать в 17:00.

В Екатеринбургской теплосетевой компании подтвердили, что ведутся работы. «В районе улицы Токарей ведутся работы по автоматизации ЦТП (теплопункта). В трех административных зданиях и трех жилых домах произведено отключение ГВС и отопления в 10:30. Подключение, по нашим данным, состоится в 15:00. Возможно, ЖЭУ планируют открыть задвижки чуть позже, поэтому в ЕДДС говорят о включении отопления в 17:00», – сообщили в пресс-службе ЕТК.

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

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