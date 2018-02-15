В поселке Кашино три человека отравились угарным газом из-за обледеневшего дымохода

Сегодня рано утром три жителя частного дома в поселке Кашино были госпитализированы с диагнозом «отравление угарным газом». Проверка дома показала, что инцидент случился из-за халатности хозяев, которые недосмотрели за дымоходной трубой.

«При обследовании частного дома выяснилось, что оголовок дымохода снаружи обледенел, внутри помещения некачественная гофрированная труба к дымоходу имеет трещины, закручена на проволоку. Вследствие данных нарушений техники безопасности продукты сгорания природного газа поступали в дом, а не выводились в дымоходную трубу. Более того, в помещении был обрезан сигнализатор загазованности», – сообщили в пресс-службе АО «Газэкс».

В связи со случившимся компания в очередной раз напомнила о правилах безопасности. Жителям частных домов в зимнее время особенно важно следить за тягой в дымоходах, не допускать обмерзания оголовков во избежание отравлений угарным газом. Также запрещается самостоятельно ремонтировать газовые приборы, вмешиваться в устройство каналов дымоудаления, выводить из строя системы безопасности. Очисткой и ремонтом дымоходов и вентиляционных каналов должны заниматься специализированные организации. Проверку рекомендуется проводить не реже 3 раз в год.

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

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