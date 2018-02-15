В Екатеринбурге первая молодая семья с детьми получила ипотеку под 6% и переезжает в Академический

Сбербанк в Екатеринбурге выдал первый кредит по новой госпрограмме поддержки молодых семей с детьми жителям Академического. В ближайшие дни семья переедет в новую трехкомнатную квартиру, а процентная ставка по ипотеке будет всего 6% первые три года.

Уральский банк Сбербанка оформил выдачу первого ипотечного кредита в рамках государственной программы поддержки молодых семей с детьми. Программа была запущена 7 февраля, а уже 8 февраля первая семья из Екатеринбурга получила ипотечный кредит с процентной ставкой на первые 3 года, в размере 6% годовых. К слову, второй ребенок у молодых родителей родился всего 2 недели назад.

«Екатеринбург стал одним из первых городов страны, где Сбербанк выдал кредит по новой программе. Ипотека – очень популярный инструмент улучшения жилищных условий, особенно среди молодых семей. Появление такой программы в нашей стране имеет большое социальное значение», – сообщил председатель Уральского банка Сбербанка Владимир Черкашин.

«Уверен, что новые жители сделали грамотный выбор. Семье повезло вдвойне: они одни из первых в России купили квартиру по новой программе Сбербанка под 6% годовых и стали обладателями жилья, в которое заедут в ближайшие дни. Три школы, детские сады, поликлиника, магазины – все находится рядом с домом», – отметил генеральный директор ГК «КОРТРОС» Станислав Киселев.

Обязательными требованиями участия в программе является первоначальный взнос в размере не менее 20% от стоимости приобретаемой недвижимости, а также страхование жизни, здоровья. Предельный объем ипотеки при покупке жилья на территории Уральского региона – до 3 миллионов рублей.

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

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