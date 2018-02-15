Пенсионерке и ее сыну, которых судят за убийство почтальона, продлили арест на полгода

Сегодня в Екатеринбурге начался суд над обвиняемыми в жестоком убийстве почтальона. На скамье подсудимых – 64-летняя женщина и ее 30-летний сын.

Начало рассмотрения дела по существу сегодня было решено отложить, заседание перенесли на 19 февраля, его начнут с оглашения обвинительного заключения. Как сообщили в пресс-службе облсуда, обоим подсудимым продлили меру пресечения, под стражей они пробудут до 2 августа.

Напомним, убийство в доме на Ботанике произошло в феврале прошлого года. Обвиняемые напали на женщину-почтальона, когда она принесла пенсию в дом на Самоцветном бульваре. Сначала пенсионерка обездвижила жертву электрошокером, потом ее сын несколько раз ударил почтальона кулаком и стал удерживать. Затем пострадавшей было нанесено несколько ударов ножом. Убийцы завершили расправу над потерпевшей, обмотав её полиэтиленовой пленкой, скотчем, полиэтиленовыми пакетами и верёвкой. Гибель женщины наступила от того, что она задохнулась. Добычей обвиняемых стали 240 тысяч рублей и два сотовых телефона.

Екатеринбург, служба информации

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