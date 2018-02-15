Половина постановлений о проверках бизнеса в Свердловской области оказалась незаконной

В 2017 году 50% постановлений надзорных ведомств о проведении проверок бизнеса были успешно обжалованы в судах и признаны незаконными. Кроме того, в Свердловской области в два раза возросло количество судебных решений о замене административного штрафа предупреждением – с 6 до 12 тысяч.

Как сообщили в пресс-службе облсуда, неизменно самыми обжалуемыми остаются постановления должностных лиц ГИБДД. Так в 2017 году коллегией рассмотрено 543 подобных жалобы. На втором месте – постановления Роспотребнадзора. На третьем месте – постановления административных комиссий.

Замена штрафа на предупреждение является одним из способов снижения административного давления на бизнес. Эта норма введена в КоАП РФ в июле 2016 года. Председатель судебной коллегии по административным делам Свердловского областного суда Ирина Силина на итоговом совещании по работе судов призвала судей не дожидаться такого ходатайства от правонарушителей, а самостоятельно заменять наказание, если к тому есть основания. Она также отметила, что в 2018 году Свердловский областной суд продолжит анализировать дела, возбужденные по результатам контрольных мероприятий. Председатель Свердловского областного суда Александр Дементьев также сообщил, что при облсуде будет создана рабочая группа по изучению проблемных вопросов по экономическим делам. В состав этой группы войдут сотрудники прокуратуры, органов предварительного расследования, уполномоченный по защите прав предпринимателей в Свердловской области.

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

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