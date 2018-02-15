Никакого «гоп-стопа»: забавные дорожные знаки у «Екатеринбург Арены» оказались фейком

В Екатеринбурге сегодня распространяют фотографии, сделанные у Центрального стадиона, – на них видны дорожные знаки «Стоп», дополненные другими табличками, составляющими цитату из песни Александра Розенбаума «Гоп-стоп, мы подошли из-за угла». Уральцы, впрочем, усомнились в том, что это реальные таблички. И действительно, оказалось, что это лишь фотомонтаж.

Фото со страницы Алексея Шахова в фейсбуке

Екатеринбург, служба информации

Екатеринбург. Другие новости 15.02.18

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