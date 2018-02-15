В Екатеринбурге из-за аварии на водоводе закрыли школу

В начальной школе гимназии 47 нет холодной воды. Дети с 1 по 4 класс переведены на дистанционное обучение, дата устранения последствий аварии неизвестна.

Как сообщили РИА «Новый День» в Горводоканале, порыв водовода произошел в понедельник под дорогой на улице Данила Зверева. Без воды остался корпус начальной школы и несколько жилых домов. Приступить к раскопам коммунальщики не могут – до сих пор не получено согласование от всех соответствующих служб на ограничение движения по проезжей части. «Из нашей практики следует, что обычно разрешение на перекрытие дороги дают в выходные дни», – отметили в пресс-службе ведомства. Делать какие-либо прогнозы о сроках окончания работ в Водоканале отказались.

«Все дети с 1 по 4 класс с понедельника учатся дистанционно, и «хвостов» за это время не накопят», – прокомментировали ситуацию в городском департаменте образования.

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

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