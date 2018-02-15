«Ножичков у нас на всех хватит», – в Карпинске задержали убийцу-рецидивистку

На севере Свердловской области задержали местную жительницу, которую подозревают в убийстве трех человек и поджоге. В минувшие выходные на улице Осипенко в городе Карпинске произошел пожар. Дом сгорел дотла, а спасатели под завалами нашли три тела с признаками насильственной смерти. Полицейские и следователи выяснили, что это погибший 43-летний хозяин квартиры Л., местный 45-летний бомж С. и их 38-летняя приятельница М. Выяснилось, что все они были зарезаны, а опрос соседей показал, что накануне трагедии у них было застолье. Причем в нем участвовали четверо – собутыльница погибших осталась жива, но скрылась. Впрочем, ее удалось задержать. Как рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Свердловской области, 38-летнюю женщину подозревают в убийстве всех троих. Более того, ранее дама была судима за причастность к двойному убийству. В 2011 году вместе с мужем она лишила жизни пожилую женщину и мужчину. Супруг подозреваемой до сих пор находится в колонии, а она не попала туда из-за болезни. Сейчас женщина находится под стражей.

«При сопровождении в камеру она пригрозила полицейским в стиле персонажа Фокса из знаменитого фильма «Место встречи изменить нельзя», который при обращении к Шарапову произнес фразу: «Ножичков у нас на всех хватит», – сообщил руководитель пресс-службы свердловского полицейского главка Валерий Горелых. – По предварительным сведениям, причиной резни послужило то, что компаньоны, якобы, позволили себе нелицеприятные высказывания в ее адрес».

В пресс-службе СУ СКР по Свердловской области уточнили, что конфликт произошел между подозреваемой и гостем, после чего обиженная женщина несколько раз ударила его ножом. «После этого злоумышленница решила убить двоих оставшихся непосредственных свидетелей преступления, которые могли сообщить о случившемся в правоохранительные органы. Далее обвиняемая при помощи зажигалки подожгла находившееся в доме имущество, чтобы попытаться уничтожить следы совершенного преступления, а затем скрылась», – отметили в ведомстве. Женщине уже предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного п.п.«а»,«к» ч.2 ст.105 УК РФ «Убийство трех лиц, совершенное с целью скрыть другое преступление» . За совершение указанного преступления предусмотрено наказание вплоть до 20 лет лишения свободы.

Екатеринбург, служба информации

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