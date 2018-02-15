В двух районах Екатеринбурга введен особый противопожарный режим

Глава администрации Екатеринбурга Александр Якоб подписал постановление о введении особого противопожарного режима в Верх-Исетском и Чкаловском районах города с 16 февраля этого года до особого распоряжения.

Как сообщили в пресс-службе мэрии, главам этих районов поручено организовать проведение регулярных встреч с населением по вопросам обеспечения пожарной безопасности и недопущения антиобщественного поведения в быту с привлечением к их проведению представителей УК, сотрудников полиции и МЧС.

Чиновникам также рекомендовано разъяснить участникам садоводческих, огороднических и дачных некоммерческих объединений требования пожарной безопасности в зимний период. В местах массового скопления людей (на автовокзалах, рынках) следует организовать противопожарную пропаганду. Сотрудникам МЧС направлена просьба провести на территориях Верх-Исетского и Чкаловского районов города Екатеринбурга ряд профилактических и надзорных мероприятий совместно с заинтересованными организациями.

Управляющим компаниям поручено пресекать факты несанкционированного проникновения посторонних лиц в чердачные и подвальные помещения жилых домов.

Напомним, в Чкаловском и Верх-Исетском районах Екатеринбурга сконцентрирована большая часть жилья барачного типа.

Екатеринбург, служба информации

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