Не ходить по улице и не открывать окна: на четыре дня Свердловскую область накроет смог

Синоптики предупредили жителей Свердловской области об ухудшении воздуха. Смог над регионом рассеется только к вечеру понедельника.

«С 20 часов 15 февраля до 20 часов 19 февраля на территории Свердловской области ожидаются метеорологические условия, неблагоприятные для рассеивания вредных примесей в атмосферном воздухе. Объявляются НМУ первой степени опасности. Отмена предупреждения с 20 часов 19 февраля», – сообщили РИА «Новый День» в Уральском гидрометцентре.

Гражданам при объявлении НМУ первой степени специалисты рекомендуют ограничить пребывание на улице, проветривать помещения только кондиционерами и заниматься физкультурой и спортом в закрытых комплексах.

Екатеринбург, служба информации

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