Пассажиропоток «Уральских авиалиний» вырос на 20%

В январе 2018 года авиакомпания «Уральские авиалинии» перевезла более 566,6 тысячи человек – это на 20% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Количество рейсов также возросло.

«В период с 1 января по 31 января самолеты авиакомпании выполнили 4 234 рейса: 2375 – по России, 949 – по СНГ, 910 – за рубеж. Количество выполненных рейсов выросло на 17 % по сравнению с аналогичным показателем 2017 года. Пассажирооборот за январь составил 1 367 799 тысяч пассажирокилометров, что на 25% выше показателей 2017 года», – сообщили в пресс-службе «Уральских авиалиний».

Регулярность выполнения рейсов также выросла с 87,4% до 92,7%.

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

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