Под Алапаевском пьяный водитель без прав влетел в ЛЭП: есть погибший (ФОТО)

Пьяные покатушки в поселке Санкино под Алапаевском закончились гибелью пассажира. Водитель врезался в опору ЛЭП.

Авария произошла накануне в 3 часа ночи на улице Уральской поселка Санкино. Компания приятелей выпивали, а после решили прокатиться. За руль сел мужчина 1995 года рождения, который никогда не получал прав. Но ему уже выписывали штрафы за непристегнутый ремень, управление машиной без прав, без регистрационных знаков. Парень неверно выбрал скорость и вылетел с дороги. Машина врезалась в опору ЛЭП.

В аварии погиб пассажир, мужчина 1981 года рождения, сидевший сзади. Медики пытались оказать ему помощь, но он скончался в машине скорой. Второй пассажир автомобиля не пострадал. Водитель же после ДТП скрылся, но его быстро нашли и задержали.

Алапаевск, служба информации

Алапаевск. Другие новости 16.02.18

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